Okan Buruk: Akhisar Belediyespor için tarih yazmak istiyoruz

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Özellikle bu haftalar performans anlamında zorlanacağımız haftalar olur, fakat biz ligin sonuna doğru çok daha üstüne koyarak, gitmeye devam ediyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Ligde iki takımın da hedefleri üst sıralara tırmanmaktı. Bizim hedefimiz ligi 7. sırada tamamlamak. Alanyaspor da kazanmak için sahaya çıktı. Maçın ilk yarısı zaman zaman istediğimiz gibi gitti ve golü bulduk. Rakibimize bir tane verdiğimiz pozisyon vardı. İkinci yarının başından itibaren rakibimizin 3-5-2 sistemine dönmesi, ofansif anlamda üstümüze gelmesine yol açtı. Zaman zaman buna doğru cevap verdik. Kazandığımız toplarla ileriye doğru çıkamadık, ancak 2 golü bulduktan sonra rakip kaleye daha fazla gitmeye başladık. Daha fazla gol atabilirdik. Oyuncularım oyun disiplinini hiç bırakmadılar. Oynadıkları oyundan zevk alıyorlar. Sahada maçın sonuna kadar basmadık yer bırakmıyorlar. On un için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu seriyi son 2 maçta da sürdürmek istiyoruz. Alanyaspor'u da tebrik ediyoruz. Ofansif anlamda onlar da çok iyi takımlar” dedi.

Ligdeki hedefleri hakkında konuşan Buruk, “Özellikle Kasımpaşa maçından sonra ilk 7 içerisine girmek istediğimizi belirttik. Özellikle bu haftalar performans anlamında zorlanacağımız haftalar olur fakat biz ligin sonuna doğru çok daha üstüne koyarak, gitmeye devam ediyoruz. Oyuncularımızın hedefe doğru kilitlenmeleri kazandıkça tekrar kazanmak istemeleri bizim için çok önemli. Önümüzdeki son 2 maçı da kazanıp Akhisar Belediyespor için bir tarih yazmak istiyoruz” diye konuştu.