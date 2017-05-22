Olympiakos Başkanı: F.Bahçe’ye hayranlık duymamız gerekmiyor
THY Euroleague finalinde kaybeden Olympiakos kulübünün Başkanı Giorgos Angelopoulos'un şampiyon Fenerbahçe'yi tebrik ederken kullandığı ifadeler şaşırttı.
Angelopoulos, sözlerine şöyle devam etti:“Takım buraya kadar gelebildiği için çok gururluyum. Oyuncularımızı soyunma odasında kutladık, bu bir spor sonuçta, kazanmak da var kaybetmek de. Bu mağlubiyet Olympiakos’un Avrupa'da en büyük 10 kulüpten biri olduğunu değiştirmiyor”.
22 Mayıs 2017 Nusret, Fenerbahçe soyunma odasına alınmadı Fenerbahçe'nin dün gece kazandığı şampiyonluk sonrası kutlamalara katılan Nusret, güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına alınmadı. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 14:21 | 22.05.2017