Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Olympiakos Başkanı: F.Bahçe’ye hayranlık duymamız gerekmiyor

THY Euroleague finalinde kaybeden Olympiakos kulübünün Başkanı Giorgos Angelopoulos'un şampiyon Fenerbahçe'yi tebrik ederken kullandığı ifadeler şaşırttı.
13:5722 Mayıs 2017
0
Olympiakos Başkanı: F.Bahçe’ye hayranlık duymamız gerekmiyor

Euroleague kupasını ilk kez kazanan sarı lacivertlilerin başarısını tebrik ederken ilginç kelimeler seçen Angelopoulos, “Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum fakat onlara karşı bir hayranlık duymamız gerektiğini sanmıyoruz. Başardıkları şey özel bir şey değildi. Euroleague'in en büyük bütçelerinden birine sahipler ve 3 sezondur Euroleague'de Final Four'a kaldılar. Oyuncularımı kutluyorum çünkü sahada her şeylerini verdiler.” diye konuştu.

Angelopoulos, sözlerine şöyle devam etti:“Takım buraya kadar gelebildiği için çok gururluyum. Oyuncularımızı soyunma odasında kutladık, bu bir spor sonuçta, kazanmak da var kaybetmek de. Bu mağlubiyet Olympiakos’un Avrupa'da en büyük 10 kulüpten biri olduğunu değiştirmiyor”.

22 Mayıs 2017 Nusret, Fenerbahçe soyunma odasına alınmadı Fenerbahçe'nin dün gece kazandığı şampiyonluk sonrası kutlamalara katılan Nusret, güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına alınmadı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe Giorgos Angelopoulos Olympiakos Başkanı
Son güncelleme: 14:21 | 22.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER