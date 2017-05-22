Olympiakos Başkanı: F.Bahçe’ye hayranlık duymamız gerekmiyor

Angelopoulos, sözlerine şöyle devam etti:“Takım buraya kadar gelebildiği için çok gururluyum. Oyuncularımızı soyunma odasında kutladık, bu bir spor sonuçta, kazanmak da var kaybetmek de. Bu mağlubiyet Olympiakos’un Avrupa'da en büyük 10 kulüpten biri olduğunu değiştirmiyor”.

Nusret, Fenerbahçe soyunma odasına alınmadı Fenerbahçe'nin dün gece kazandığı şampiyonluk sonrası kutlamalara katılan Nusret, güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına alınmadı. İlgili Haberi Oku