Rıza Çalımbay Antalyaspor tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor'u 2-1 yenen Antalyaspor ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulüp tarihine geçerek 3 rekoru birden kırdı.

Bursaspor galibiyetiyle puanını 52’ye çıkaran Antalyaspor, Süper Lig tarihinde, bir sezonda topladığı en fazla puana ulaştı. Antalyaspor, Süper Lig tarihinde en çok puanı 1998-1999 ve 2009-2010 sezonlarında kazanmış ve her iki sezonu da 49’ar puanla bitirmişti. Antalya ekibi, 52 puanla eski rekorunu 3 puan daha geliştirmiş oldu. Antalyaspor, Bursaspor galibiyetiyle aynı zamanda bir sezonda en çok galibiyet sayısı rekorunu da kırdı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 15 galibiyete ulaştı. Antalyaspor, Süper Lig’deki 21 sezonluk geçmişinde en çok galibiyet sayısı 14 olmuş, bunları da 1998-1999, 2009-2010 ve 2012-2013 sezonlarında elde etmişti. 2009-2010 sezonundaki 14 galibiyetin 2’si ve yine aynı sezondaki 49 puanın 6’sı, Ankaraspor’un ligden ihraç edilmesi nedeniyle hükmen kazanılmıştı.

Rıza Çalımbay’dan yeni rekorlar

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Antalyaspor'da görev yapan teknik direktörler arasında bir sezonda en çok puan kazanan teknik adam unvanının yeni sahibi oldu. Antalyaspor’u, 6. hafta sonrasında 2 puanla teslim alan Rıza Çalımbay, kendi dönemindeki 26 haftada takıma 50 puan kazandırmış oldu. Çalımbay, böylece Joseph Jarabinsky’nin 1998-1999, Mehmet Özdilek’in de 2009-2010 sezonlarındaki 49’ar puanlık rekorlarını 1 puan farkla geçmiş oldu.

Maç başı puan ortalamasını 1.78’e çıkardı

Çalımbay, 3 hafta önce de Antalyaspor’un Süper Lig’deki teknik adamları arasında maç başına puan ortalaması rekorunu kırmıştı. Adanaspor galibiyetiyle Antalyaspor'un puanı 46’ya çıkmış, Çalımbay döneminde kazanılan puan ise 44’e ulaşmıştı. Kalan maçlarda başka puan kazanılmasa bile deneyimli çalıştırıcının puan ortalaması 1.57 olacak ve kendisinden önce Mehmet Özdilek’e ait olan maç başına 1.49 puan ortalaması rekorunu geçecek. Deneyimli teknik adam, şu anda da kendi döneminde kazanılan 50 puanla maç başına 1.78 puanı garantilemiş durumda.