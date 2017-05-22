Sferopoulos: Sonuçtan dolayı hayal kırıklığımız var

Olympiakos Başantrenörü Giannis Sferopoulos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Sferopoulos, “Kupayı kazanan Fenerbahçe’yi ve hocasını tebrik ediyorum” dedi.

Olympiakos Başantrenörü Giannis Sferopoulos, bütün oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Son maça kadar iyi mücadele ettiklerini söyleyen Sferopoulos, “Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Bütün sezon boyunca çıkardıkları oyunla gurur duyuyorum. Play-Off'larda Anadolu Efes'e karşı oynadık. Play-Off maçlarını kazanarak Final Four'a geldik. CSKA Moskova'yı yendik ancak bugün şampiyonayı kazanmak için biraz daha bir şeylere ihtiyacımız vardı. Tabii ki sonuçtan dolayı hayal kırıklığımız var. Ancak takımımın Final Four'a gelebilmesi çok güzel bir şey. Fenerbahçe oyuncularını ve hocasını tebrik etmek istiyorum. Özellikle ikinci yarıdaki oyunlarıyla kazanmayı hak ettiler. Tekrar tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi” ifadelerini kullandı.

“Bugünkü atmosfer bize yardımcı olacaktır”

Sinan Erdem'deki atmosferin Fenerbahçe'nin avantajına olduğunu söyleyen Giannis Sferopoulos, “Gerçeği söylemek gerekirse final oynadığımız son 2 Final Four'da saha avantajını kullanamadık. 2015'te Real Madrid'e karşı oynadığımız final ve bugün Sinan Erdem'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maç bizim için güç oldu. Tabii ki biz zor sahalarda çok maçlar oynadık. Bugünkü atmosfer önümüzdeki maçlar için bize yardımcı olacaktır” dedi.

“Dış atışlarda başarılı olamadık”

Oynanan oyunun kendilerine birçok yönden fikir verdiğini de söyleyen Sferopoulos, “Fenerbahçe bugün rahat oynamamıza izin vermedi. Pota altında uzun oyuncularımızla sayı aldık ancak dış atışlarda çok başarılı olamadık. 3. periyot çok önemliydi bizim için. Rakibi faul yapmaya zorladık. 10 sayı kazandık bu atışlardan. Hakemlerden hiç şikayetim yok. Savunmada fauller yaptık. Karşı taraf skor üretemediği dakikalarda serbest atışlarda sayı attı. Hem savunmada hem de hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu. Bugün aldığımız dersler bunlar” diyerek sözlerini noktaladı.