Silivrispor finalde

Silivrispor, Manisa BBSK ile oynadığı Play-off yarı final rövanş karşılaşmasını 1-0 galibiyetle tamamlayarak finale yükseldi. Silivrispor finalde Çatalcaspor’u eleyen Erbaaspor ile karşılaşacak.

Silivrispor, 2 Lig'e yükselmek için Play-off yarı final rövanş mücadelesinde Manisa Büykşehir Belediyesispor'u ağırladı. Yaklaşık 5 bin kişilik bir taraftar grubunun desteklediği maçı ilçe protokolü de tam kadro takip etti. Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın protokol tribününde maçı takip edenler arasındaydı.

İlk yarı baskılı oyun

Cihan Topaloğlu, Güray Kula, Oğuz Yavuz, Oğulcan Enes, Fuat, Yunus, Güney Polat, Fahri Eren Pamuk, İsmail, Burak Seres, Gökdeniz Varol 11'i ile sahaya çıkan Silivrispor, seyirci desteğini de arkasına alarak maçın ilk yarısına baskılı oyunla başladı. Rakibini yaptığı ataklar ile bunaltan Silivrispor, Eren ile girdiği mutlak gol şansını da değerlendiremedi. Maçın ilk yarısının son anlarında sahneye çıkan Güray Kula, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu. 1-0

Korkutan sakatlık

Maçın ilk yarısında Manisa BBSK takımından Gökhan Kaya’nın girdiği pozisyonda başına aldığı darbe ile kaşı açıldı. Tedavisi yapılan Gökhan, tekrar oyuna döndükten yaklaşık 5 dakika sonra bir anda yere yığıldı. Diğer oyuncuların ve hakemin çağırması üzerine saha kenarında hazır bekletilen ambulans saha içine girerek Gökhan’a müdahale etti. Ambulans ile sahadan çıkarılan Gökhan’ın durumunu gören bazı takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

İkinci yarı kontrol Silivrispor'daydı

İlk maç alınan 2-0'lık galibiyet sonrasında oynanılan rövanş mücadelesinde de ilk yarıda golü bulan Silivrispor, ikinci yarıya daha kontrollü başladı. Manisa temsilcisinin ataklarını sahasında kabul eden Silivrispor, defansta yaptığı başarılı hamleler ve kaleci Cihan'ın muhteşem kurtarışları ile ikinci yarıda da gole izin vermedi. Manisa temsilcisinin kazandığı penaltı vuruşunda da Silivrispor'un başarılı file bekçisi Cihan kalesinde devleşti ve penaltının da gol olmasına izin vermedi. Maçın sonuna 5 dakika eklenirken maçtan başka gol sesi çıkmadı ve Silivrispor 2-0'ın rövanşında rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.Finale yükselen Silivrispor'un rakibi ise uzatmalar sonucunda Çatalcaspor'u eleyen Erbaaspor oldu.