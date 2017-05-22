Susic: Takımımızda bir, iki oyuncu…

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bizden çok daha iyi oynadılar ve sonuçta da galibiyeti hak ettiler” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, “Öncelikle Akhisar takımını galibiyetinden dolayı kutluyorum. Bizden çok daha iyi oynadılar ve sonuçta da galibiyeti hak ettiler. Biz özellikle maçın ilk yarısında inanılmaz kötü bir oyun oynadık. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadık. Bizden daha çok istediler, daha çok koştular ve sonuçta böyle bir skor çıktı ortaya. Bizim takımımızda bir, iki oyuncu haricinde diğer oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık. Takımın genelinde oyun anlamında sıkıntı yaşadık” diye konuştu.