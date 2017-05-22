Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ALANYASPOR
29 Mayıs 2017 20:00
AYTEMİZ ALANYASPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Susic: Takımımızda bir, iki oyuncu…

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bizden çok daha iyi oynadılar ve sonuçta da galibiyeti hak ettiler” dedi.
23:0122 Mayıs 2017
0
Susic: Takımımızda bir, iki oyuncu…

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, “Öncelikle Akhisar takımını galibiyetinden dolayı kutluyorum. Bizden çok daha iyi oynadılar ve sonuçta da galibiyeti hak ettiler. Biz özellikle maçın ilk yarısında inanılmaz kötü bir oyun oynadık. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadık. Bizden daha çok istediler, daha çok koştular ve sonuçta böyle bir skor çıktı ortaya. Bizim takımımızda bir, iki oyuncu haricinde diğer oyuncularımızdan istediğimiz verimi alamadık. Takımın genelinde oyun anlamında sıkıntı yaşadık” diye konuştu.

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor Safet Susic spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER