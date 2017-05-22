TBF Başkanı Türkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Euroleague Final Four´unda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile ilgili olarak bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu´nun tebrik mesajı şöyle:

“Basketbol dolu bir hafta sonu geçirdiğimiz Turkish Airlines Euroleague Final Four´unda Olympiacos´u mağlup eden Fenerbahçe Basketbol Takımı, şampiyonluğa ulaşarak basketbolumuz için çok büyük bir başarı elde ederek gurur kaynağımız olmuştur. Turkish Airlines Euroleague´de bu sezon gösterdiği başarılı performansını Final Four´da da sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe´nin; oyuncu, antrenör ve Yönetim Kurulu Üyeleri´nin yanı sıra, Sinan Erdem Spor Salonu´nda muhteşem bir atmosfer yaratan tüm basketbolseverleri kutluyorum. Spor Toto Basketbol Ligi´nde Fenerbahçe´nin Euroleague şampiyonluğunu kazanması, FIBA Şampiyonlar Ligi´nde Banvit´in final oynaması; Bilyoner.com KBL´de yer alan ekiplerimizden Fenerbahçe´nin Kadınlar Euroleague´de finalde yer alması ve Kadınlar Eurocup´ta da dört temsilcimizin yarı finalde mücadele ederek Yakın Doğu Üniversitesi´nin şampiyonluğa ulaşması, Avrupa´da liglerimizin en üst seviyeye geldiğini net bir şekilde göstermektedir. Umuyorum ki kulüpler bazında hem erkek hem de kadın takımlarımızın yakalamış olduğu bu başarılar; milli takımlarımızın yaz döneminde bizleri yeniden heyecanlandıracağı bir dönemin de habercisi olur.”