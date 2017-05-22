Trabzonspor’un 2017 büyüsü bozuldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının aksine ikinci yarıya fırtına gibi giren ve önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor'un, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından 2017 yılı büyüsü bozuldu. Bordo-mavililer, 9. hafta sonra 5. sıradaki koltuğunu kaptırdı.

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’da kan kaybı devam etti. Ligde oynadığı son 6 maçta 12 puan kaybeden Karadeniz ekibinin, evinde ise 10 puan kaybetmesi dikkat çekti. İç sahada büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş’a 4-3 kaybettiği maçın ardından evinde galibiyet görmedi. Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında ligde ilk 10 hafta maç kaybetmedi. 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, ligde Bursaspor’u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor’u 1-0, Gaziantepspor’u 4-0, Akhisar Belediyespor’u 3-1 ve Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 ve Atiker Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, söz konusu maçların ardından sahasında Beşiktaş’a 4-3 ve Kayserispor’a 3-2 mağlup oldu. Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

2017 yılında dış sahada yenilmedi

Trabzonspor, 2017 yılında dış sahada maç kaybetmezken, mağlubiyetleri ise Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan yeni stadyumu Medical Park Arena’da aldı. Bordo-mavili takım, dış sahada 2017 yılında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 20 puan topladı. Karadeniz temsilcisi, evinde ise oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyet aldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 14 puan toplayıp 10 puan kaybeden Karadeniz ekibi, bu sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli kayıpları kendi sahasında yaşamış oldu.

9 hafta sonra koltuğu kaptırdı

Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor, üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından bir basamak gerileyerek 6. sıraya indi. Ligin 23. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 yenmesinin ardından en yakın rakibi Antalyaspor’un da Galatasaray’a 3-2 mağlup olmasıyla 23. haftada oturduğu 5’incilik koltuğundan Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmasının ardından 9 hafta sonra inmiş oldu. Bordo-mavililer, 50 puan ile 6. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 52 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Trabzonspor’dan 22 Mayıs 2011 vurgusu

Trabzonspor, 22 Mayıs 2011 tarihinde deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe ile birlikte 82 puana ulaşmış ve averajla şampiyonluğu sarı-lacivertli kulüp elde etmişti. Yaşanan şampiyonluk yarışının ardından ise 3 Temmuz 2011’de şike süreci başlamış ve olaya karışan kulüpler UEFA’dan ceza almıştı. Bordo-mavili kulüp, 22 Mayıs 2011’deki kadrosunu “22 Mayıs 2011 #Tertemiz” etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.