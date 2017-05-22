Tuzlama soyunma odasında tutmadı!

Fenerbahçe'nin dün gece kazandığı şampiyonluk sonrası kutlamalara katılan Nusret, güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına alınmadı.

Nusret, Euroleague finalinde sahneye çıktı, Fenerbahçe’nin tarihi zaferi için kupa töreninde meşhur hareketini yaptı. Kupa töreninin ardından Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasına gitmek isteyen Nusret büyük şok yaşadı. Soyunma odasının önüne gelen Nusret, güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına alınmadı.

İşte o anlar:

Nusret Euroleague`de de tuz serpti! Nusret, Euroleague finalinde de sahneydi! Ünlü mekan sahibi Fenerbahçe'nin kupan töreninde meşhur hareketini yaptı. İlgili Haberi Oku