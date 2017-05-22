Udoh: Karşı takımda annem bile oynasaydı…

Olympiakos karşısında oynadığı oyunla MVP seçilen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ekpe Udoh, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Udoh, mükemmel bir oyun olduğunu söylerken, “Olympiakos da iyi bir maç çıkardı ancak bugün bizim gecemizdi. Panathinaikos karşısında da iyi maçlar ortaya koyarak Final Four'a kalmıştık. Final maçlarında da çok iyi maçlar ortaya koyarak kupaya uzandık” dedi.
“Karşımızda kimin olduğu önemli değil”
Bugün finalde Olympiakos yerine başka bir takımı isteyip istemediği sorulan Udoh, “Euroleague'deyiz ve bizim karşımızda kimi olduğu önemli değil. Karşı takımda annem bile oynasaydı yine ona göre oynardım. Uzun boylu insanlar hep oynuyordu burada. Savunmada çok tutkuluydular. MVP olarak seçilmekten dolayı çok mutluyum. Yanımdaki arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum” diye konuştu.