Udoh: Karşı takımda annem bile oynasaydı…

Fenerbahçe’nin başarılı pivotu Ekpe Udoh, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Udoh, hırsıyla ilgili olarak “Karşı takımda annem bile oynasa benim için fark etmez” ifadelerini kullandı.

Olympiakos karşısında oynadığı oyunla MVP seçilen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ekpe Udoh, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Udoh, mükemmel bir oyun olduğunu söylerken, “Olympiakos da iyi bir maç çıkardı ancak bugün bizim gecemizdi. Panathinaikos karşısında da iyi maçlar ortaya koyarak Final Four'a kalmıştık. Final maçlarında da çok iyi maçlar ortaya koyarak kupaya uzandık” dedi. 1 yıl önce, 1 yıl sonra... Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluğunda Ekpe Udoh, MVP seçildi. İki maça damgasını vuran yıldız ismin geçen seneki final sonrasında yaşadığı üzüntüyle bu yılki sevinci unutulmadı. İlgili Haberi Oku

“Karşımızda kimin olduğu önemli değil”

Bugün finalde Olympiakos yerine başka bir takımı isteyip istemediği sorulan Udoh, “Euroleague'deyiz ve bizim karşımızda kimi olduğu önemli değil. Karşı takımda annem bile oynasaydı yine ona göre oynardım. Uzun boylu insanlar hep oynuyordu burada. Savunmada çok tutkuluydular. MVP olarak seçilmekten dolayı çok mutluyum. Yanımdaki arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Final-Four'un MVP'si Ekpe Udoh Euroleague Final-Four'un en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'den Ekpe Udoh seçildi. İlgili Haberi Oku