Ümit Özat: Bizde 21 gol atan oyuncu olsaydı…

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe’ye sahasında 2-1 yenilen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat, açıklamalarda bulunarak kadrodaki yetersizliği ön plana çıkardı. Özat, yenilen ilk gole kadar iyi olduklarını belirtirken gelecek sezonun transfer çalışmaları hakkında da ipucu verdi.

Ümit Özat’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Gole kadar fena değildik. Pozisyon hatası yaptığınız zaman kaçınılmaz son oluyor. Ahmet’in pozisyonu doğru olsa o gol olmayacaktı. Beraberlik golü çok erken geldi. Lig yüzde 90 bittiği için bazı şeyleri konuşmak kolay.

Biz buraya savunma yaparak buraya geldik. Gelecek yıl bu takıma önemli takviyeler yapmak lazım. Adanaspor maçını kazanamadıktan sonra takım hedefsiz kaldı. Oyuncu biraz aç olup isteyecek. Ligde kalıp, yukarı hedefinden de kopunca oyuncuyu motive etmek zor oluyor. Gelecek yıl takımı alternatifli kurmak lazım. Başakşehir’de 3 sol bek, 2 sağ bek ve 6 stoper var. Alanyaspor’da Vagner Love 21 gol atmış. Bizde 21 gol atan oyuncu olsaydı 60 puanımız olurdu.

Kalan iki maç var. Alabileceğimiz puanı alıp, 6 mı, 2 mi olur yoksa 0 mı olur belli olmaz.

Ahmet İlhan’ı aldık. İsveç, Danimarka, Fransa ve Sırbistan’a gidip 15 maç izledim. Ülke şartlarını bahane edip gelmeyenler var. İyi oyuncuyu getirmek parayla oluyor. Eldekinden iyisini alabilmek için paranızın olması lazım. Gelecek hafta 2 tane ismi bitirmemiz lazım.”