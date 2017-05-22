Ümit Özat yayıncı kuruluşta isyan etti: Oruç tutma diyebilir misin?

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı.

Zorlu mücadele öncesi Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu ve maç takvimi konusunda isyan etti.

İşte genç teknik adamın maç öncesi açıklamaları;

“Zor bir durumdayız, çünkü hedefimiz kalmadı. Oyunculara bir hedef koymak, tabii ki zor. İngiltere’de 38 hafta oynanıyor, FA Cup var, süt kupası var, lig bitiyor. Biz neredeyse 15 günde 1 maç yapacağız. Şimdi Ramazan başlıyor, oyuncuya oruç tutma diyebilir misin? Yabancıyı bayramında gönderiyorsun. Haziran’da lig bitiyor.“