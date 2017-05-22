Yağız Avcı Bulgaristan’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı

Türkiye Ralli Şampiyonası takviminin ikinci yarışı olan 48. Bulgaristan Rallisi, Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleşti. Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Bulgaristan’da zirveye çıkmayı başararak zorlu rallide Türk bayrağını dalgalandırdı.

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan 48. Bulgaristan Rallisi, 20-21 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleşti. Aynı zamanda Balkan Ralli Şampiyonası'nın da takviminde yer alan Bulgaristan Rallisi'nin ilk gününü lider tamamlayan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikilisi, ikinci günü daha kontrollü geçti ve sezonun ikinci yarışını sağanak yağmura aldırış etmeden zirvede tamamladı. Zorlu yarışın sonuçlarında Türk takımlarının baskınlığı dikkat çekerken Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci oldu, Bulgar Ignat Isaev-Milen Iliev ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.

Sezonu Ege Rallisi'nde açan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Peugeot 208 T16 R5 ile iki günü de domine ettiği Bulgaristan Rallisi'nde 1.24.27'lik derecesi ile en yakın rakibine 1 dakika 18 saniye fark attı.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun bir sonraki yarışı olan Troia Rallisi 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale'de koşulacak.