Yunanistan Fenerbahçe’yi konuşuyor

Yunan basını, dün gece kaybettikleri Euroleague finalinin ardından Fenerbahçe'ye övgüde bulundu: Olympiakos Fener'le başa çıkamadı. Kafa üstü çakıldık.

THY Euroleague Final Four’da Fenerbahçe, Yunanistan’ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Üst üste üçüncü kez katıldığı Final Four’da ikinci kez final oynayan ve Olimpiakos’u devirerek Euroleague şampiyonu olan Sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihinde Avrupa’nın 1 numaralı kupasını kazanan ilk takım oldu. Bogdanovic ve Kalinic 17’şer sayı ile maçın en skorer oyuncuları olurken, MVP ödülünü Ekpe Udoh aldı.

NEWSİT: “KÖTÜ BİR GECE”

Yunanistan basını da Fenerbahçe – Olympiakos maçına geniş yer ayırdı.

Ülkenin önemli gazetelerinden Newsit, tecrübeli oyuncu Vassilis Spanoulis’in fotoğrafını koyduğu manşete, “Kötü bir gece” başlığını attı. Newsit ayrıca, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic’in Euroleague’deki 9. zaferine ulaştığını da belirterek, “Fenerbahçe sert savunmasıyla Olympiakos’a geçit vermedi” ifadelerini kullandı.

ETHNOS: “ENERJİSİ TÜKENMİŞ BİR OLYMPİAKOS”

Ethnos gazetesi ise, “Parkede enerjisi tükenmiş bir Olympiakos vardı. Böyle bir takımın karşısında da Fenerbahçe’nin galibiyeti kaçınılmazdı” dedi.

Mağlubiyet sonrası eleştirilerin hedefinde olan Olympiakoslu oyuncu Giorgos Printezis’in de sözlerine yer veren gazete, “Fenerbahçe üst üste finale kalan bir takım. Bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. Eleştiriler olacaktır, beni de suçlayabilirler sorun değil. Yenilgiye şanssızlık demek istemiyorum ama finallerde biraz da şans lazım” şeklinde yazdı.

KATHİMERİNİ: “OLYMPİAKOS’U DURDURAN FENERBAHÇE AVRUPA ŞAMPİYONU”

Kathimerini de, Fenerbahçe’nin Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı olduğuna vurgu yaparak, “Olympiakos’u durduran Fenerbahçe Avrupa şampiyonu” başlığını attı.

Bu arada Final-Four’un en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Ekpe Udoh’un da Fenerbahçe’nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

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