3. Yıldız Antep’te şov Arena’da

Siyah-beyazlılar, küme düşen Güneydoğu ekibini yenip 15. kez zaferini ilan etmek istiyor. Anadolu’daki taraftarlarıyla bütünleşecek Kartal, rakibini incitmemek için asıl şovu Vodafone Arena’da yapacak

Başakşehir’in Trabzonspor'la berabere kalmasıyla şampiyonluk için üç puan kazanması yeterli olacak Beşiktaş'ta rota belli: G.Antep. Küme düşmesi kesinleşen Güneydoğu Anadolu ekibine karşı alınacak bir galibiyet, siyah-beyazlıları üst üste ikinci, toplamda 15. şampiyonluğuna ulaştıracak. Bu tarihi sevince kilitlenen Kara Kartal, asıl kutlamayı Vodafone Arena'da yapacak. Gaziantep'te Anadolu'daki taraftarlarıyla bütünleşecek siyah-beyazlılar, küme düşme hüznü yaşayan kırmızı-siyahlıları ise üzmek istemiyor. Beşiktaş, 33 bin kişilik yeni stadına geçen Gaziantepspor'dan ek bilet istiyor. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun bilet talebini dikkate alan kulüp, kendilerine 27 bin kişilik yer ayrılması isteğiyle rakip kulübe gidecek.

Kupa Osmanlı maçında

İstenen olur, gereken galibiyet de alınırsa G.Antep'te şampiyonluk turu atılacak ancak kupa İstanbul'da havaya kalkacak. Beşiktaş yönetimi, şampiyonluğu Osmanlıspor maçının ardından kutlamak amacında. Bu maçı dev bir şova dönüştürmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, özel organizasyonlar da yapacak. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında kutlamaların detayları belli olacak.

Taraftar bekliyor

BEŞİKTAŞ taraftarı, 3. yıldız aşkına G.Antep'e hücum ediyor. Uçak ve otel rezervasyonları şimdiden yapılmaya başlandı. Aynı zamanda G.Antepspor'un bilet kararı da merakla bekleniyor.

Kalan maçlar

BEŞİKTAŞ (71)G.Antep (D)Osmanlı

Başakşehir (67)AdanaKayseri (D)