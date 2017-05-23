Adana Demirspor’da kongre ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 30 Mayıs'a ertelendi.

Mevcut başkan Sedat Sözlü’nün aday olmayacağını açıkladığı, mavi-lacivertli kulüpte başkanlık yarışına Müslüm Susar ve Nilay Ateşoğulları girdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda düzenlenen kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle kongrenin 30 Mayıs’a ertelendiği açıklandı. Bu sırada Müslüm Susar, henüz sayımın bile yapılmadığını öne sürerek tepki gösterdi ve adaylıktan çekildi. Duygularına hakim olamayan Nilay Ateşoğulları ise Müslüm Susar’a teşekkür etti. Bu sırada bazı taraftarlar divan seçilmeden erteleme yapılamayacağı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.

Bu arada Nilay Ateşoğulları, yarın sabah basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.