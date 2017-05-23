Anadolu Efes, Galatasaray karşısında zorlansa da…

Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Odeabank’ı 95-85 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 25 Mayıs Perşembe günü Galatasaray Odeabank’ın ev sahipliğinde oynanacak.
3 maç men cezası verilen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ve Demir İnşaat Büyükçekmece maçlarının ardından yine takımının başında yer almadı. Ataman, bu karşılaşmayla cezasını doldururken takımı başında yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yer aldı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Granger 20, Can Maxim Mutaf 3, Cedi Osman 19, Brown 17, Dunston 11, Honeycutt 7, Heurtel 10, Thomas 8, Doğuş Balbay
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 12, McCollum 20, Göksenin Köksal 8, Micov 8, Daye 5, Pleiss 11, Tyus 11, Schilb 8, Ege Arar, Emir Prezldzic 2
1. Periyot: 21-26 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 41-41 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 68-63 (Anadolu Efes lehine)