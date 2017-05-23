Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: Bu daha başlangıç

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Artık hedef tesadüfi şampiyonluk değildir, kalıcıdır” dedi. Avrupa Şampiyonu Kanarya, bunun için doğuş grubu ile el ele verecek. 3 yıllık anlaşma karşılığı 30 milyon euro’luk destekle kadro revize edilecek.

Dörtlü finalde önce Real Madrid'i, sonra Olympiakos'u yenerek basketbolda Avrupa'nın en büyük kupasını kaldıran Fenerbahçe, bu başarıların kalıcı olması için dev adımlar atmaya hazırlanıyor. Başkan Aziz Yıldırım, final sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Türkiye'nin yüz akı olduğunu söylerken “Artık hedef tesadüfi şampiyonluk değildir, kalıcıdır” dedi. Kanarya'nın patronu, “Doğuş'la beraber bir çalışma yapıyoruz. Doğuş da sponsor olarak bu aileye katılırsa ki Sayın Ferit Şahenk bu konuda iddialı… Beraber olursak Fenerbahçe bundan sonra da bu başarıları kazanır” dedi. “Nedir bu başarı? Her sene Final Four'a kalmak ve derece yapmaktır. 1. olabilir, 2. olabilir. Önemli olan her yıl katılmaktır. Kadın baskette de üst üste 6 kez katıldık. 2. olduk, 3. olduk, 4. olduk” ifadelerini kullandı.

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Yıldırım, Doğuş ile yapacakları işbirliği ile ilgili detayları açıklamadı. Edinilen bilgiye göre Doğuş, sarı-lacivertlilerin erkek takımına 30 milyon Euro'luk destek verecek. Anlaşma 3 yıllık. Bu sezon 20 milyon Euro'luk bütçeyle EuroLig'de mücadele eden Darüşşafaka ise küçülecek. NBA yolcusu Bogdanovic'in yerine Wilbekin, Daçka'dan Fener'e geçecek. Obradovic'in yine Daçka'dan Wanamaker'ı istemediği ama Clyburn'e sıcak baktığı öğrenildi.

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Blatt, Daçka'dan ayrılacak; Barcelona veya CSKA'ya gidecek. Resmi açıklama Süper Lig bittikten sonra yapılacak. Takımın adının ‘Fenerbahçe Doğuş' olması; Antic, Bennett, Nunnally ve Datome'nin de ayrılması bekleniyor. Udoh ve Vesely'nin durumları ise belirsiz…