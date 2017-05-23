Barış Ersek Nusret’e neden tepki verdi?

Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'nin kupayı kaldırdığı dakikalarda bir daha takımla birlikte kadrajın içinde yer alıyordu. Medyada en çok kendine yer alan fotoğrafta Fenerbahçeli oyuncu Barış Hersek'in duruma tepki verdiği görülüyordu. Ersek o anları anlattı.

“O tepki asla, kendisinin şahsına karşı ortaya çıkan bir tepki değil” diye konuşan Ersek,” Orada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bireyleri var. Türkiye’ye gelen Avrupa’nın en büyük kupasının Fenerbahçe bireylerince kutlandığı bir yerde, Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki büyük ailemiz harici kimsenin orada bulunmaması gerekiyordu” dedi.

Sarı lacivertli oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Kendisinin restauranında yemek yemişliğim de vardır, merhabamız da var. O anda öyle bir tepkim oluştu ve ben bu şekilde yansıyacağını da tahmin etmemiştim. Tepkimi, kesinlikle yanlış anlaşılması için göstermedim.

Tek sebebim; Orada Fenerbahçe ailesi üyeleri haricinde kimsenin olmaması gerektiğine inanıyor olmam. Öyle bir şey görünce, zaten herkeste adrenalin patlaması yaşanıyor. Kendisinin ne işi var orada yani? Ondan sonra koçumuz da gördü zaten zannedersem, koçumuzun da oradaki müdahalesiyle olay kapatıldı.

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Üzücü bir olay, çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatlarıyız hepimiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir başarı yaşanırken, bırakın coşkuyu da bu zafer uğruna alın teri dökenler yaşasınlar. Önemli olan sadece buydu, şahıslarla alakalı bir tepki asla mümkün olamaz.

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin milli uzunu Barış Hersek, kazanılan Euroleague şampiyonluğuyla birlikte adını tarihe yazdırdı. 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 2 Avrupa kupası kazanan ilk Türk basketbolcu oldu. Barış Hersek, daha önce Beşiktaş ile 2011-12 sezonunda EuroChallenge Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

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FENERBAHÇE kadrosunda THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan uzun forvet Barış Hersek, kariyerinde son 6 sezonda 3 farklı takımla tam 11 tarihi kupa kazandı.

Anadolu Efes’te yetişen 29 yaşında, 2.08 boyundaki oyuncu, Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde 2012-12 sezonunda hem Türkiye Kupası, hem lig şampiyonluğu hem de FIBA Eurochallenge Kupası zaferi yaşadı. Ligde 37 yıl sonra şampiyon olan siyah-beyazlıların kazandığı Eurochallenge Kupası, Anadolu Efes’in 1996 yılındaki Koraç Kupası’ndan sonra erkek basketbolunda bir Türk takımının kaldırdığı ikinci Avrupa kupası oldu. Beşiktaş’la 2012-13 sezonunun başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı alıp kupaları dörtleyen Barış, ardından Pınar Karşıyaka’nın yolunu tuttu.

Karşıyaka’daki ilk sezonu olan 2013-14’te ilk kez Türkiye Kupası, 2014-15’te ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kaldıran tecrübeli forvet, aynı yıl 28 yıl sonra kazanılan Spor Toto Basketbol Ligi şampiyonluğunun da başrol oyuncuları arasında yer aldı. Yeşil kırmızılılardaki başarısıyla Fenerbahçe Antrenörü Zeljko Obradovic’in dikkatini çeken Barış Hersek, şampiyonluğun ardından Kanarya’ya imza attı. Fenerbahçe’de geçen yıl Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, bu sezon ise Cumhurbaşkanlığı Kupası ile basketbol tarihimizde ilk olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon geçen yıla oranla daha az süre alan Barış, ligde 18, Euroleague’de 2 karşılaşmada forma giydi.