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28 Mayıs 2017 19:00
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Beşiktaş, Atınç Nukan’ı yeniden kiralıyor

Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda halen kadroda bulunan Atınç Nukan'ı yeniden kiralamak için harekete geçti. UEFA listesinde altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu sebebiyle Atınç'ı yine kadroda tutmak isteyen yönetim Leipzig kulübü ile görüşmelere başladı.
19:4823 Mayıs 2017
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Beşiktaş, Atınç Nukan’ı yeniden kiralıyor

Gaziantepspor maçı ile 15. şampiyonluğuna ulaşarak 3. yıldızı takmayı hedefleyen Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Transfer komitesi yurt dışında bir çok isimle temas halinde olurken Siyah Beyazlıların önceliği yine kiralama formülü olacak.

Alman basınına açıklamada bulunan Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, gelecek sezon yeni bir yapılanma içinde olacaklarını ve bu doğrultuda Atınç’ın yine Beşiktaş’ta kiralık olarak oynama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra 2 sezon önce A takımdan Leipzig’e transfer olan Atınç sezon başında kiralık olarak geri dönmüştü.Bu sezon 16 maçta görev alan genç stoper 1 gol attı.

Bu arada sezonu Malaga’da kiralık olarak geçiren kaleci Boyko’nun da Beşiktaş’a geri döneceği resmen açıklandı.Malaga sportif direktörü Francesc Arnau Kameni’nin yanına yeni bir kaleci transfer edeceklerini ve Boyko’yu Beşiktaş’a geri gönderdiklerini belirtti.

Etiketler
Atınç Nukan beşiktaş leipzig Ralf Rangnick
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