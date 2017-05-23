Beşiktaş Vodafone Arena’ya 3 yıldızlı formayla çıkacak

Ligde adım adım 15. şampiyonluğuna koşan Beşiktaş, Antep deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde son hafta öncesi bu amacına ulaşmayı garantilemiş olacak. İstanbul’a şampiyon olarak dönecek olan Beşiktaş, 34. haftadaki Osmanlıspor mücadelesi için Vodafone Arena’ya 3 yıldızlı formalarıyla çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftayı 4-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, önceki gün Trabzon'dan gelen haberin ardından hedefi konusunda önemli bir avantaj yakalamıştı. Zirve yarışındaki en büyük takipçisi Başakşehir'in Bordo- Mavililer'le 0-0 berabere kalması sonrasında Kara Kartal, ligde son 2 haftaya 4 puan farkla önde girdi. Bu gelişmenin ardından ligde pazar günü Gaziantepspor'la deplasmanda oynayacakları maçta 15. şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu mücadeleden 3 puanla ayrılmaları halinde amacına ulaşacak.

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Antep'ten galibiyetle dönmesi halinde Başakşehir m maçına bakmaksızın puanını 74'e çıkararak şampiyonluğa ulaşacak olan Siyah- Beyazlılar, ligdeki son karşılaşmasına 3 yıldızlı formasıyla çıkacak. Bu konuda çalışmalarını titizlikle sürdüren Beşiktaş, 4 Haziran'daki mücadelede, camianın yıllardır hasretini çektiği başarıyı elde etmenin haklı gururuyla sahada yer alacak. Şampiyonluğun garantilenmesi halinde Kartal Yuvaları'ndan da Osmanlıspor karşılaşması öncesinde 3 yıldızlı özel formaların satışa sunulması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kulübün, 1 günde rekor ciro elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Dönüşte şölen var

Beşiktaş, pazar günü Gaziantep'ten şampiyon olarak dönerse İstanbul'da Siyah-Beyazlı kafile için özel bir şölen yapılacak. Aynı gece İstanbul'a dönecek olan takım için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Nevzat Demir Tesisleri'ne kadar konvoy yapılacak. Tesislerin önünde de binlerce Beşiktaşlı futbolsever, takımlarının 15. şampiyonluğunu meşalelerle kutlayacak. Bu konuda hazırlıklarına şimdiden başlayan taraftarlar, Ümraniye'yi pazar gecesi bayram yerine çevirecek. Öte yandan Siyah-Beyazlı yönetim de geçen sezon olduğu gibi Vodafone Arena'da coşkulu bir kutlama gerçekleştirecek.