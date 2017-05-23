Beşiktaş yarı final için kapıyı açtı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Basketbol’u 66-57 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, seride 1-0 öne geçti.
Serinin 2. maçı Perşembe günü 18:30’da Gaziantep’te oynanacak. Bu mücadeleyi siyah-beyazlılar kazanırsa yarı finale yükselecek.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Can Mavisu
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Weems 12, Roll 9, Clark 6, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 2, Muratcan Güler 2, Stimac 6, Strawberry 15, Kenan Sipahi 5
Gaziantep Basketbol: Cherry 7, Denmon 18, Haislip 16, Balazic 8, Jefferson 6, Altan Erol, Rautins, Ruzic 2, Alper Özcan, Erden Eryüz
1. Periyot: 23-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 39-34 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 52-50 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 faulle çıkan: Rautins (Gaziantep Basketbol)