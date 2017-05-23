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Beşiktaş yarı final için kapıyı açtı

Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u çeyrek final serisinin ilk maçında 66-57 yenerek 1-0 öne geçti.
21:3423 Mayıs 2017
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Beşiktaş yarı final için kapıyı açtı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Basketbol’u 66-57 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, seride 1-0 öne geçti.

Serinin 2. maçı Perşembe günü 18:30’da Gaziantep’te oynanacak. Bu mücadeleyi siyah-beyazlılar kazanırsa yarı finale yükselecek.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Can Mavisu

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Weems 12, Roll 9, Clark 6, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 2, Muratcan Güler 2, Stimac 6, Strawberry 15, Kenan Sipahi 5

Gaziantep Basketbol: Cherry 7, Denmon 18, Haislip 16, Balazic 8, Jefferson 6, Altan Erol, Rautins, Ruzic 2, Alper Özcan, Erden Eryüz

1. Periyot: 23-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 39-34 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 52-50 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 faulle çıkan: Rautins (Gaziantep Basketbol)

Etiketler
Beşiktaş Sompo Japan gaziantep basketbol Spor Toto Basketbol Süper Ligi
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