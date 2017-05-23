Bu ıstırap bitsin artık

Oktay APAYDIN yazdı...

Fenerbahçe hiç bu kadar sevenlerine ıstırap vermemiştir. Futbol adına bir şey koyamayan Fenerbahçeli futbolcular peş peşe hedeflerinden de uzaklaştılar. Son haftalarda ortalıkta görünmeyen, geçmiş haftalarda attığı röveşata golleriyle kendinden söz ettiren Musa Sow da kayıplardan sadece biriydi. İnanın sadece bizler değil futbolcular da “Bu ıstırap bitse de tatile çıksak” diyor gibiydiler. Van Persie'nin kafa golü ve penaltıdan attığı gol takımını puan cetvelinde Galatasaray'ın üzerine çıkardı da maç cazip bir hal aldı. Unutmadan, eski bir Fenerbahçeli olan Selçuk'un serbest vuruştan attığı gol alkışı hak etti. Hakeme gelince… Çaldığı her düdük gelecek için umut vericiydi. Her ne kadar Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda ev sahibi oyuncuların yoğun itirazı olsa da Ümit Öztürk net düdükler çaldı ama saha hâkimiyeti açısından sıkıntılar yaşadı. Anlaşılan sezon sonuna kadar Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki 3.'lük mücadelesi sürecek.