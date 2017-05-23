Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan stat isimlerine tepki!

Türk Dili Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, statlar ve spor salonlarına "Arena" adı verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı kelimelerin kullanılmasını eleştirerek, “Gerçekten bir özentidir gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle adeta, biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil” dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dilimiz Kimliğimizdir' özdeyişiyle ilan ettiğimiz 2017 Türk Dili Yılı'nın ülkemiz ile birlikte Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Türkçemiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yabancı isimlerin işyerlerinde kullanılmasına ilişki tepki gösteren Erdoğan, “Gerçekten bir özentidir gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle adeta, biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Biliyorum, yarın yazılı ve görsel medya bunun üzerinden bindirecek, varsın bindirsin, ama biz doğruları konuşmaya mecburuz” şeklinde konuştu.