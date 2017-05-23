Dünya rekoru kıran İngiliz sporcuyu Samsun’da böcek ısırdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda düzenlenen Falcon Fest’te 100 saat ip üstünde durarak 'dünya ip üstünde en uzun süre kalma rekoru' kıran İngiliz sporcu Jediah Doohan, böcek ısırması sonucu cildinde oluşan kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Falcon Fest'te eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşandı. İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu’nda highline dünya rekorunu 100 saat ip üstünde durarak kırdı. Yağmur, rüzgar ve kötü hava koşullarına rağmen rekoru tamamlayan Doohan, rekoru kırdıktan 4 gün 4 saat sonra ilk kez karaya adımını atmıştı.

Böcek ısırığı nedeniyle Vm Medıcal Park'a başvurdu

Rekor denemesi sonrasında İngiliz sporcu kaşınma şikayetiyle apar topar VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne geldi. Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu'ya muayene olan Doohan'la ilgili Dr. Oltulu, “Sporcumuz aşırı kaşıntıyla geldi. Yer yer kaşıntıyla birlikte, kızarıklık, döküntü de vardı. Muhtemelen doğada bir böcek ısırığıyla alerjik reaksiyon yaşandı. Stres de alerjiyi tetikledi, aşırı kaşıntı ve döküntü şeklinde reaksiyon kendini gösterdi. Kendisine gerekli tedaviyi uyguladık, kaşıntıyı ve kızarıklığı azalttık” ifadelerini kullandı.