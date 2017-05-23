Flaş!.. Fenerbahçe, kulübüyle masaya oturdu!

Fenerbahçe, Lyon forması giyen orta saha yıldızı Mathieu Valbuena'yı kadroya katmak için harekete geçti.

L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre 2 yıl önce Dinamo Moskova’dan Lyon’a transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu sözleşmesinin son senesinde satılacak. Fenerbahçe’nin Valbuena için resmi teklifte bulunduğu, Lyon’un bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Fransız gazete; Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazarken, Lyon’la kontratı önümüzdeki sezon bitecek olan Valbuena’nın bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon Lyon formasıyla Ligue 1’de 30 maça çıkan Valbuena, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.