Fikret Orman’dan Şenol Güneş müjdesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, Şenol Güneş ile ilgili müjdeyi verdi.

“Heyecanlı bir sezon geçirdik” diye sözlerine başlayan Fikret Orman şöyle konuştu:

“Artık sonuna geldik. Tüm taraftarımızı Gaziantep‘e bekliyoruz. Gaziantep maçı için o bölgeden çok talep vardı. Tüm tribünleri Beşiktaş için açtılar. 36 binle o statta rekor kırabiliriz. Kupayı nerede alacağımızla ilgili bir planlamamız yok. Sadece garantilemek istiyoruz. 3. yıldızı taraftarımız önemsiyor ama Ay-Yıldız’ın yıldızı zaten bizde. 2 sene üst üste şampiyonluk önemli.

Rakiplerimize 10 puan fark attık. Onlar da hoca problemi var ama bizi konuşuyorlar. Sorun yok diye 30 kere söyledik. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hoca sıkıntıları varken, Şenol Güneş konuşuluyor. Anlamıyorum, bu ayıp. Şenol Güneş‘in yüzde 100 kalacağını açıkladık. Daha ne yapmamız lazım. Biz Şenol Hoca’yla yeni transferleri konuşuyoruz. Hoca iki sezondur bizimle. Şampiyon oldu, mutlu. Bunları konuşanları lanetliyorum. Biz hocamızla transferleri ve yeni sezon planlamasını konuşuyoruz şu an. Yüzde 100 kalacağını açıklamıştık. Daha ne diyelim? Sezon sonunda Şenol Hoca ile konuşacağız. Ama bu yeni planlama olacak. Şimdi de milli takım haberleri çıkmış. Arkadan iş yapılmaz. Bu Fatih Terim’e ayıptır. Nereden çıktı Milli Takım?”