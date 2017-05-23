Galatasaray’a Rumen stoper! Teklifin rakamları…

Galatasaray, Napoli'de gelecek sezon düşünülmeyen Rumen stoper Vlad Chiriches'e teklif yaptığı iddia edildi.

AMKSPOR – Galatasaray sezon bitmeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktörü Igor Tudor’un mutlaka takviye istediği stoper bölgesi için Rumen basınından transfer iddiası geldi.

Napoli’nin Ruımen savunma oyuncusu Vlad Chiriches için sarı-kırmızılı takımın teklif yaptığı duyuruldu. Galatasaray’ın 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ve 500 bin Euro da bonus ücret önerdi.

Ayrıca haberde Chiriches için Napoli’ye 5 milyon Euro’luk bir teklif yapılacağı yazılırken, takımda 4. seçenek haline gelen Rumen oyuncunun da Galatasaray’dan süre istediği belirtildi.

9.5 milyon Euro’ya transfer olduğu Tottenham’da 2 sezon forma giydikten sonra Napoli’ye 7 milyon Euro bedelle imza atan stoper, bu sezon 15 maçta forma giydi.

Chiriches, sarı-kırmızılı takıma imza atarken Galatasaray’ın Popescu ve Hagi ile başlayan Rumen oyuncu takviyesindeki 12. isim olacak.