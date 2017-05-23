Galatasaray’ın eski yıldızı Milan Baros amatör lige gidiyor

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Çek futbolcu Milan Baros, Almanya Bölgesel Lig ekibi Neugersdorf'a transfer oluyor.

Kariyerinde Liverpool, Lyon, Aston Villa, Galatasaray gibi takımlarda oynayan, EURO2004’ün ve Süper Lig’de 2008-2009 sezonunun gol kralı Çek futbolcu Milan Baros, amatör lige transfer oluyor. Almanya Bölgesel Lig ekibi Neugersdorf ile anlaşmak üzere olan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak Slovan Liberec forması giyiyordu.

Başarılarla dolu bir futbol kariyerine sahip olan Milan Baros, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı. 2004-2005 sezonunda Milan ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında takımı Liverpool ile muhteşem bir geri dönüşe imza atan Milan Baros, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçı beraber bitirmeyi başarmıştı. Önce uzatmalara ardından penaltılara giden maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi kupayı müzesine götürmüştü. Galatasaray taraftarının en sevdiği futbolcular arasında yer alan Milan Baros, 116 kez giydiği sarı-kırmızılı forma altında 61 gole imza atmıştı.