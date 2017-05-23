Galatasaray’ın genç yıldız adayı Ozan Kabak UEFA’nın dikkatini çekti

Hırvatistan’da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nin tamamlanmasının ardından UEFA’nın resmi internet sitesi UEFA.COM, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncuyu belirledi. Şampiyonada yarı final oynayan Türkiye U17 Milli Takımı’nın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu arasında yer aldı. UEFA.COM, Galatasaray genç takımında forma giyen U17 Milli Takımı oyuncusu Ozan Muhammed Kabak’ın turnuvada Türkiye’nin oynadığı 5 maçta da 80 dakika boyunca sahada yer aldığını ve Elit Tur’da Finlandiya’ya, finallerde de ev sahibi Hırvatistan’a karşı ağları havalandırarak, 2 gol kaydettiğini ifade etti.
UEFA’nın resmi internet sitesi UEFA.COM’un belirlediği 2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde en fazla dikkat çeken 10 oyuncu şu şekilde:
Ozan Muhammed Kabak (Türkiye)
Mateu Morey (İspanya)
Jonathan Panzo (İngiltere)
Phil Foden (İngiltere)
Elias Abouchabaka (Almanya)
Yacine Adli (Fransa)
Jadon Sancho (İngiltere)
Abel Ruiz (İspanya)
Amine Gouiri (Fransa)
Jann-Fiete Arp (Almanya)