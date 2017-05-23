Galatasaray’ın genç yıldız adayı Ozan Kabak UEFA’nın dikkatini çekti

Galatasaray'da forma giyen Ozan Kabak, UEFA tarafından U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin en fazla dikkat çeken 10 oyuncusu arasında kendisine yer buldu.

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