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Her zaman takım oyunu kazanır!

12:2923 Mayıs 2017
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Her zaman takım oyunu kazanır!

Sadece sahada değil, evde de takım oyunu kazanır!

Beko kurutma makineleri, çamaşırları çok az enerjiyle çok kısa sürede kurutur. O forma, o maça mutlaka yetişir.  Efsane sponsor Beko, “her zaman” Beşiktaş taraftarının yanında! Çamaşır kurutmak artık dert değil! Beko kurutma makineleri çamaşırları hızlıca kurutur, üstelik az zaman ve az enerji harcar. Vaktin ve evin sana kalır. Beko kurutma makineleriyle hayat çok daha kolay! Beko kurutma makineleri, Hijyeniktir.  Sağlıklıdır. Zaman Kazandırır. Birkaç saat içinde hem çamaşır yıkayın hem de kurutun. Çamaşır asma ve toplama derdi sona erer. Zamanın çamaşırlara değil, sevdiğin şeylere kalır.

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Son güncelleme: 12:38 | 23.05.2017
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