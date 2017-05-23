Kjaer için Fransa’dan bomba iddia! Tesislere gitti…

Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Marsilya'nın Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini yazdı. Haberde tecrübeli oyuncunun Marsilya'nın tesislerine de gittiği iddiası yer aldı.

Fransa Ligi’ni beşinci sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Marsilya, gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı. Fransız ekibinin transfer listesinde, Fenerbahçeli Simon Kjaer var.

İddialar, Fransız basının önde gelen gazetesi, L’Equipe’ten geldi. Habere göre Marsilya’nın hedefindeki ilk isim Chelsea’de düzenli forma şansı bulamayan Fransız stoper Kurt Zouma. 22 yaşındaki stoper için Chelsea ile görüşen Marsilya’nın bir diğer seçeneği ise Fenerbahçe’den Simon Kjaer.

Haberde, Kjaer’in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya tesislerine gittiği yazıldı. Lequipe’e göre Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi için 10-15 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep edecek.

Simon Kjaer, 2015-16 sezonu başında Lille'den 7 buçuk milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.