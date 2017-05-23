Kübra Çalışkan: Küllerimizden doğduk

Dünya Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı ismi Kübra Çalışkan, çok zor bir dönemden başarıyla geçtiklerini söyleyerek, “Galatasaray maçlarının ardından adeta küllerimizden doğduk” dedi.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'nı da namağlup kazanarak 2 büyük kupayı müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Kübra Çalışkan, takımın küllerinden doğduğunu söyledi. Ligin 9 ay sürdüğünü söyleyen Kübra, “Gün gün ay ay olarak bakınca hepsi zordu. Galatasaray maçından sonra ben takım toparlanamaz diye düşünüyordum ama küllerinden doğma durumu oldu. Bir Avrupa Şampiyonası ve sonrasında Dünya Şampiyonası'yla bu açığı kapattık. Türkiye'de kaç yıldır final oynuyoruz. 1. olduk, 2. olduk ama hiç 3 olmadı” ifadelerini kullandı.

Takımın mükemmel bir uyum içinde olduğunu söyleyen Kübra, “Bizim takımımız mükemmel bir takım. Arkadaşlık, birbirine kenetlenme ve destek çok önemli. Bizim takımda herkes birbirini çok seviyor ve güzel vakit geçiriyor. Gözde ablanın yeri benim için başka. Kendi ablam nasılsa, onu asla ayırmam. Benim için çok özel bir insan. Bana en büyük desteği her zaman o verdi” şeklinde konuştu.

“Milli Takım için umarım daha güzel olur”

Giovanni Guidetti'nin bu sezon Milli Takım'ın başında da olacağının hatırlatılması üzerine konuşan Kübra, “Milli Takımı'n başında Giovanni bu sezon ilk kez çalışacak. Ben tanıyorum ama herkes tanımıyor. Umarım güzel olur, emeklerimizin karşılığını milli takımda da alırız. 2012 Londra Olimpiyatları'nın ardından bir başarı alamadık. Umarım bundan sonrası daha güzel olur” diye konuştu.

“VakıfBank hedef takım oldu”

Türkiye'deki takımların çok önemli ekipler olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, “Bence dünyadaki iyi voleybolcuların hedefi VakıfBank'ta oynamak. Fenerbahçe'de Eczacıbaşı'da dünya starları var. Dünyanın en iyi kulüplerinden ve en iyi liglerinden birine sahibiz. Diğer ülkelerde 1 ya da 3 takım çok iyidir ama bizim ligimizdeki takımların hepsi çok iyi. Bence çok iyi bir lige sahibiz” dedi. Kübra son olarak “VakıfBank olarak seneye Türkiye Ligi, Avrupa ve Dünya Şampiyonası için daha çok çalışacağız. Hedefimiz 3 kupada da şampiyonluğa ulaşmak olacaktır” ifadelerini kullandı.