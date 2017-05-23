Öğrenmenin yaşı yok

Türk basketbolu, tarihinin en büyük başarısına tanıklık etti pazar akşamı. Fenerbahçe, Olympiakos'u sahadan silerek Euroleague şampiyonluğuna ulaşırken, Obradovic'in neden efsane olduğuna bir kez daha canlı şahitlik ettik. Avrupa'nın en iyi turnuva takımlarından biri olan, pes etmeyen yapısıyla bilinen Olympiakos'a 35 dakikada havlu attırdı Sırp koç.

Bognadovic geldiğinde elleri titriyordu üçlük atarken. Şimdi saha içi lideri.

İyi bir savunmacı ama sıradan bir oyuncu olan Kalinic'i takımın yıldızı yaptı.

NBA'de bench'te oturmaktan paslanan Udoh, Avrupa'nın en iyi pivotu oldu. Vesely, atletik özelliklerinin ardından şutunu da savunmasını da geliştirdi.

Bobby Dixon, sokak basketbolculuğundan takım oyunculuğuna terfi etti.

Datome, sezonun genelinde vasat kalsa da en kritik anlarda farkı açan isim oldu.

İtalya Ligi'nin geçen yılki MVP'si Nunnaly, Fenerbahçe'de yedinci oyuncu olmayı kabullendi. Sloukas görevini yaptı, Antic, en kritik anlarda takımı ateşledi.

Normal sezonda istikrarsız olan Fenerbahçe, play-off'la birlikte form çıtasını yükseltti. Birçok maçı 4 kısaya dönerek kazanan Obra, bu kez 4 uzunla Olympiakos'a darbeyi indirdi. Çünkü onun her koşul için bir planı vardı. Bu yüzden efsaneydi Obra.

“İyi alan daraltın, Lens'e topu atın, o da forvetlere pozisyon hazırlasın” dışında taktiği olmayanlara duyurulur. Çünkü öğrenmenin yaşı yoktur.