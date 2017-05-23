Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan gözaltına alındı

Bu sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın, gümrük kaçağı lüks otomobil sahiplerine yönelik kapsamlı bir operasyon yaptığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ozan Tufan’ın da bulunduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde yürütülen operasyon kapsamında lüks araçlara el konulduğu öğrenildi.
Ozan Tufan’ın söz konusu çeteden yasadışı şekilde lüks araç temin ettiği ediliyor. Ozan Tufan’ın ifadesi için Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildiği belirtiliyor.
OPERASYON SABAH BAŞLADI
Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki gümrüklerden yurda kaçak lüks araç ve sahte sigara sokulduğunu ihbar alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine kaçakçılık faaliyetini incelemeye aldı. 6 aylık titiz bir çalışma sonucu Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu emrindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah çeteye yönelik operasyon için düğmeye bastı.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler 46 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yerine getirmek üzere harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine sabahın ilk saatlerinden itibaren operasyon düzenlendi. Ayrıca adreslerde hakimlik kararıyla arama gerçekleştirildi. Dijital ve yazılı tüm evraklara suç delili olabileceği şüphesiyle el konuldu.