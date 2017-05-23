Ozan Tufan’ın başını bu otomobil mi yaktı?

Bu sabah jandarma tarafından gözaltına alınan Ozan Tufan'ın Mart ayında aldığı lüks araba tartışma konusu olmuştu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan da gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine kaçakçılık faaliyetini incelemeye aldı. 6 aylık titiz bir çalışma sonucu Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu emrindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah çeteye yönelik operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler aralarında Ozan Tufan’ın da bulunduğu 46 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yerine getirmek üzere harekete geçti. Ozan Tufan gözaltına alındı.

Ozan Tufan’ın gözaltına alınması, akıllara genç futbolcunun son dönemde aldığı lüks arabayı getirdi. Ozan Tufan Mart 2017’de yeni aldığı belirtilen Maserati ile gündeme gelmişti. Söz konusu haberlerde “Ozan Tufan’ın yeni aldığı 750 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘SOT’ plaka yazdırdığı” belirtiliyordu.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan gözaltına alındı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fenerbahçeli ünlü futbolcu Ozan Tufan da gözaltına alındı. İlgili Haberi Oku

SABRİ VE SELÇUK İNAN’IN DA ARAÇLARINA EL KONMUŞTU!

Daha önce 2012 yapılan bir operasyonda Sibel Can, Murat Boz , Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan ve Fenerbahçeli Selçuk Şahin'in de lüks otomobillerinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Mali Şube ünlü isimlerin araçlarına el koymuştu.