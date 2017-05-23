PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e ceza

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı 15 bin TL, aynı müsabakada Medipol Başakşehir'e de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 bin TL para cezası verdi.

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