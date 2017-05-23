Real Madrid, Vinicius transferini resmen açıkladı

İspanya La Liga'da 5 yıl sonra şampiyon olan Real Madrid, gelecek adına transfer yapmaya da devam ediyor. İspanyol devi 16 yaşındaki Vinicius'u 45 milyon Euro'ya transfer etti.

AMKSPOR – Real Madrid, Brezilya ekibi Flamengo’nun 16 yaşındaki futbolcusu Vinicius’u transfer ettiğini resmen duyurdu. İspanyol devi sadece 1 resmi maça çıkan 10 dakika forma giyen Brezilyalı genç yetenek için 45 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

La Liga’nın son şampiyonunun yaptığı anlaşmaya göre, Vinicius 2019 yılına kadar Flamengo’da kiralık olarak forma giyecek.

Brezilya’da geleceği Neymar’ı olarak gösterilen 12 Temmuz 2000 doğumlu oyuncu, hücum hattında kanatlarda görev yapıyor.

21. yüzyılda doğan en pahalı futbolcu unvanın da alan Vinicius, Brezilya U15’te oynadığı 6 maçta 6 gol atarken, Brezilya U17 formasıyla da 22 maçta 19 kez fileleri havalandırdı