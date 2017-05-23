Rıdvan Dilmen: Taraftar Aziz Yıldırım lehine tezahürat yapmadı

“Fenerbahçe futbolda kötü gidiyor ama basketbolda çıtayı çok yükseltti. Bu da Aziz Yıldırım’ın başarısı. Aziz Yıldırım, Baskonia maçının ardından soyunma odasına girerek oyunculara moral vermiş. Dün Euroleague finalindeydim. Soyunma odasında coşku müthişti. Ama taraftar Aziz Bey lehine hiç tezahürat yapamadı. Üzüldüm. Obradovic sokak kedilerinin babası. Ne diyor? Seneye görüşeceğiz Belgrad’da diyor. Ben bu işe devam edeceğim diyor. Müthiş hırslı. Obradovic’e para, pul, şan, şöhret yetmiyor. Bir kere karakteri var. Hep aç. Seneye yine kupayı alacağız diyor.”

‘Aziz Yıldırım barışmalı’

“Aziz Yıldırım, tribünlerin tekrar çoşması takımın havaya girmesi için dünkü kupa milat olmalı. Aziz Yıldırım, taraftarlarla barışmalı. Aziz Yıldırım’ı eleştirebilirsiniz ama bu başarılarda Aziz Yıldırım’da yani liderinde payı çok büyük.”

‘Kötü maç oldu’

“Fenerbahçe’nin kadrosu Gençlerbirliği’ne ters geldi. Kötü maç oldu. İkim takım da kötüye oynadı. Galatasaray üst üste maç kazanmaya başladı. Üçüncü olması açısından önemli bir maç. Tipik Gençlerbirliği kontra atakla Selçuk’la golü buldular. Çarşamba Emre’den ve Holmen; şimdi de Selçuk toplam 6 gol attılar. Atacaklar tabii.. Fenerbahçe forması giyenler gol attı. Kaleci gol öncesi topu gördü ama top sert geldi.”

‘Boş mukaveleye imzayı at’

“Volkan Demirel’e bir ağabey tavsiyesi vereyim; hiç paraya pula bakma, boş mukaveleye imzayı at. Fenerbahçe şartları zorlayıp, minimum 5-6 oyuncu alacaktır. Şenol Güneş’in farklı bir hedefi yoksa, takımda tutacaksın.”