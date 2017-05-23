Sergio Llull: Fenerbahçe’de oynamak isterim

Kokteylde Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, bir gün önce eledikleri Real Madrid‘in yıldızı Sergio Llull ile sohbet etti.

Fırat “Dünyanın en iyi basketbolcularından biri olduğunu bilmemizle birlikte karakterini de takdir ediyoruz” dedi. Llull, teşekkür ettikten sonra “Fenerbahçe artık bir ekol oldu. Açıkcası Fenerbahçe’de basketbol oynamak benim ideallerim arasında diyebilirim” ifadelerini kullandı.