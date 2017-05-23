Türkiye Avrupa ikincisi

Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından 29 Mart-02 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya WOW Kremlin Palace Hotel’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri organizasyonunda farklı kategorilerde derece alarak Türk Milli Takımı’nda yer almaya hak kazanan 12 bayan, 63 erkek olmak üzere toplam 75 sporcumuz; 03-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Santa Susanna, İspanya’da düzenlenen IFBB International Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Milli Takımımız, farklı kategorilerde 39 Avrupa ülkesinden 1042 sporcunun yarıştığı Avrupa Şampiyonası'ndan toplam 23 kupa ile ülkemize dönerek Genç Sporcular kategorisinde Avrupa 2.'si oldu. Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da Türk gençlerinin ve bu spora gönül vermiş tüm sporcularımızın hem Türkiye'de, hem de uluslararası platformda başarı elde etmelerini teşvik amacıyla çalışmalarını sürdürecek.