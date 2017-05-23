Türkiye’de 75 Almanya’da 34 bin kişi!

Türkiye'deki U19 finalini sadece 75 kişi seyrederken, dün akşam Almanya'da Bayern Münih - Borussia Dortmund arasındaki karşılaşmada tribünlerde tam 34 bin futbolsever yer aldı.

Türkiye ve Almanya’da futbola bakış açısının ne kadar farklı olduğunu gösteren en önemli örnek geçtiğimiz gün yaşandı. Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan U19 Şampiyonası'nda tribünleri dolduran taraftarlar, maçı hem minikler hem de kendileri için bir karnaval havasına çevirdi. Ülkemizde Süper Lig takımlarını kıskandıran bu duruma tepki, Altınordu takımından geldi.

Altınordu, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa futbolunun en fazla seyirci toplayan ligi Bundesliga'nın U19 Şampiyonası'nda da tribünler doldu. Altınordu'muz ile Bursaspor arasında 9 Mayıs'ta oynanan Türkiye Şampiyonası finalini sadece 75 kişi izlerken, Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında dün geceki finalde tribünlerde tam 34 bin futbolsever yer aldı. Signal Iduna Park'taki karşılaşmayı Borussia Dortmund kazanıp şampiyon olurken, tribünlerdeki görüntü iki ülke arasındaki futbola bakış açısının ne kadar farklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.”