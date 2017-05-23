Türkiye’ye dönüş

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Çeyrek final serileri bugün başlıyor. Üç maç kazanan yarı finale adını yazdıracak. Efes-G.Saray, Daçka-Banvit serilerinin favorisi yok

Türk basketbolunda asıl gündem Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu ama kıtanın en zorlu ikinci ulusal turnuvası olarak gösterilen Spor Toto Süper Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Normal sezonu son 2'de bitiren Halk Enerji TED Kolej ile BEST Balıkesir küme düşmüştü. Sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar ise şampiyonu tayin edecek play-off maratonuna bugünden itibaren başlayacak. Normal sezonu 30 maçta 28 galibiyetle zirvede tamamlayan Fenerbahçe, EuroLig zaferinin ardından çeyrek final serisine yarın başlayacak.

Yarı finaller 5 maç

Bugünkü çeyrek final maçlarında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u ağırlarken Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak. İki galibiyete uzanan takımlar yarı finale çıkacak. Yarı final serileri ise beş maç üzerinden oynanacak ve 3 maç kazanan turu geçecek. Final serisinde ise 4 maç kazanan şampiyon olacak.