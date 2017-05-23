UEFA Avrupa Ligi finali öncesi terör alarmı!

Manchester'daki terör saldırısının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Ajax arasında oynanacak olan final maçı öncesi Stocholm'de kırmızı alarm verildi.

Manchester’daki terör saldırısı, futbolu da etkiledi. Manchester United ile Ajax arasında oynanacak Avrupa Ligi final maçında terör saldırısı olma ihtimaline karşılık UEFA harekete geçti. 24 Mayıs 2017 Çarşamba günün İsveç’in Stockholm kentinde oynanacak final maçı öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı. Terörle mücadele ekipleri, helikopterler ve zırhlı araçların desteği ile şehri adeta abluka altına aldı.

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UEFA’dan yapılan açıklamada Manchester’da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle duyulan derin üzüntü dile getirilirken, güvenlik güçleri ve İsveç Futbol Federasyonu ile sıkı temaslar kurulduğunun altı çizildi. Geçtiğimiz nisan ayında Stockholm’deki terör saldırısı nedeniyle güvenlik önlemlerinin zaten üst düzeyde tutulduğunun altı çizilirken, maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlara da, herkesin tek tek aranacağı uyarısı yapılarak, maça mümkün olduğunda erken gitmeleri çağrısında bulunuldu. UEFA ayrıca final maçı öncesi bir dakika saygı duruşunda bulunulması ve takımların maça siyah bantla çıkmaları şeklinde karar aldı.

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MANCHESTER’DA TERÖR SALDIRISI

İngiltere dün gece kan donduran bir olayla sarsıldı. ABD’li ünlü popçu Ariana Grande’nin konser verdiği Manchester Arena’da korkunç bir patlama meydana geldi. Yetkililerin “terör saldırısı” olarak değerlendirdiği olayda ölü sayısı artarak 22’ye ulaştı. Saldırının meydana geldiği konser salonunun çocuklarla dolu olduğu öğrenildi. Patlama, Ariana Grande'nin konserinin ardından yerel saatle 22:35'te (TSİ 00:35) meydana geldi.

Bu terör saldırısı Temmuz 2005'te yaşanan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği Londra saldırılarının ardından Britanya tarihinde yaşanan en kanlı terör saldırısı olarak tarihe geçecek. Olay yerine giden acil servis ekipleri, şarapnel benzeri yaralanmaları tedavi ettiklerini açıkladı. North West Ambulans Servisi, patlamada yaralanan 59 kişinin hastanelere kaldırıldığını, birkaç kişinin ise ayakta tedavi edildiğini açıkladı.