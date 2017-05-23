Volkan frikikten sonra Selçuk’u aramış!

Gençlerbirliği'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Selçuk Şahin'in Volkan Demirel'e attığı frikik golünden sonra eski iki takım arkadaşının arasında konuşmayı açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Radyospor’a açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 31 maçta 2 gol atan Kosovalı oyuncu, Selçuk Şahin ile Volkan Demirel arasında geçen konuşmayı da açıkladı. Muriqi, Kosova Milli Takımı ile Türkiye’ye karşı oynarken de duygulandığını belirtti.

Muriqi’nin yaptığı açıklamalar şöyle;

“Açıkçası Fenerbahçe maçına her takıma olduğu gibi hazırlandık. Maç Pazartesi günü olduğu için 1 gün de fazla antrenman yapma şansımız da oldu. Maçta öne geçmeyi de başardık ama skordan sonra basit hatalar yaptık. Bir de penaltı pozisyonu var tabi. Pozisyonun içinde olan Luccas dokunmadım dedi ama hocanın takdiri diyelim. Kaybettiğimiz için üzgünüz tabi ama yapacak bir şey yok. Ligin bitimine 2 hafta kaldı ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Volkan Demirel maçtan sonra Selçuk'u aradı

Maçtan sonra Volkan ağabey de Selçuk Şahin'i aramış ‘Beni mi buldun o golü atacak' demiş. Ben geldiğim günden beri Selçuk Şahin antrenman sonlarında duran top çalıştı. Gençlere fazlasıyla örnek olan bir isim. Fenerbahçe'ye golünü atarak da ödülünü almış oldu. Fenerbahçe`ye evlat kurşunu Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü son 3 golü eski futbolcuları kaydetti. Emre Belözoğlu, Samuel Holmen'den sonra Selçuk Şahin de sarı-lacivertlilerin filelerini bulan isimler arasında girdi. İlgili Haberi Oku

“Bana gelen teklif yok”

Türkiye'de pivot santrafor bulmak gerçekten zor. Bursaspor'da Kubilay geliyor aklıma sadece. O yüzden bizim tarzımızda isimlerle ilgilenilmesi çok doğal ama benimle ilgili haberlerin çıkması için daha erken. Zaten bana henüz gelen bir teklif de yok.

“Türkiye'ye karşı oynarken duygulandım”

Türkiye'ye karşı forma giymek çok enteresan bir duyguydu. Maçtan önce ısınırken ‘Bir başkadır benim memleketim' şarkısı çalarken bile duygulandım. Buradaki arkadaşlarıma karşı oynamak inanılmaz bir duyguydu. Biz o duyguları Kosova'da da yaşamak istiyoruz. Ben Kosova'da oynamak için pasaport işlemleri yaptım ama Kosova FIFA üyesi olmadığı için çok evrak işi çıktı. Çok uğraştım. Sonradan FIFA üyeliği geldi ve ben de Kosova'yı seçtim.”