19 yaşındaki futbolcu 37 yıl futboldan men edildi

İsviçre Amatör 3. Ligi'nde oynanan bir maçta yaşanan olay büyük yankı uyandırdı. Maçta kırmızı kart gören futbolcu, sahayı terk ettikten sonra oyuncak silahla sahaya geri döndü. 19 yaşındaki oyuncunun lisansı iptal edildi ve futboldan 37 yıl men edildi.

FC Saint Sulpice ile FC Bursins Rolle Perroy arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında ev sahibi ekipte oynayan 19 yaşındaki bir futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Sahayı terk eden ancak sinirlerine hakim olamayan 19 yaşındaki futbolcu, gerçek gibi görünen oyuncak bir tabancayla sahaya geri döndü. Hakemleri ve rakip futbolcuları korkutan oyuncuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Real Madrid, Vinicius transferini resmen açıkladı İspanya La Liga'da 5 yıl sonra şampiyon olan Real Madrid, gelecek adına transfer yapmaya da devam ediyor. İspanyol devi 16 yaşındaki Vinicius'u 45 milyon Euro'ya transfer etti. İlgili Haberi Oku

56 yaşında futbola dönebilecek!

Maçın hakemi, yaşanan olayı federasyona rapor ederken, her iki kulübün yetkilileri de olayı doğruladı. Araştırma yapan Kanton Waadt Futbol Federasyonu, oyuncunun lisansını iptal etti ve 37 yıl futboldan men cezası verdi. Waadt Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada “Bu tip insanların futbol oynamalarını istemiyoruz” dedi. Verilen ceza, İsviçre’deki federasyonlar tarafından verilen en yüksek ceza olarak da dikkat çekti. Ceza alan 19 yaşındaki futbolcu, 56 yaşında futbola geri dönebilecek.