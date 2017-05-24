Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası başlıyor

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların temelidir Yoga” ifadeleriyle ülkemizde de Yoga turnuva ve şampiyonaları düzenlenmeye başlandı.

27 Mayıs 2017 cumartesi günü gerçekleşecek 2. Uluslararası Yoga Koreografi Turnavası ile Yoganın bir sporcu disiplini dahilinde uygulanması, özverili çalışma ve paylaşımı ile ortaya çıkan görsel bir ziyafet sunulacak. Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) katkılarıyla düzenlenecek Turnuva, Yogayı her yaşın sporu olarak tanıtmak, sevdirmek, yaymak, faydalandırmak amaçlarını taşıyor.

UYF Başkanı Akif Manafi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yoga yarışması ülkemiz için her ne kadar yeni bir olay olsa da Yoga alanında uluslararası düzeyde pek çok yarışma hali hazırda mevcut, ulusal ve uluslararası düzeylerde şampiyonluklar düzenlenmektedir. Yarışmalar sporu ve sporcuları disiplin ve düzenli uygulama konusunda motive eden ve güçlendiren etkinliklerdir. Kim ne derse desin Yoga spordur ve bu gerçeği kimse değiştiremez. Binlerce yıldır Yoga pek çok bencil amaç için kullanıldı, suistimal edildi ama artık UYF desteği ile yapılan etkinliklerle de Yoga kendi gerçek değerine tekrar kavuşacaktır. UYF'nin varlık nedeni, amacı ve tüm faaliyetleri insan sağlığı ve gelişimi için en kadim yöntem olan Yogaya herkesin hayatında bir yer vermesini sağlamak ve böylece sağlıklı ve mutlu bir topluma kavuşmaktır.”

Turnuvayı düzenleyen Yoga severler, sporun belirli disiplin dahilinde yapıldığında başarıya ulaştırdığını, Yoganın da belirli disiplinle yapıldığında beden, zihin, ruh bütünlüğü sağladığını, doğal disiplini ortaya çıkardığını belirtmekteler. Bu doğal disiplini yaşamın her aşamasında uygulamak, sağlık, başarı, mutluluk ve doyuma huzur içinde ulaşmak mümkün. 2. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'na Yogayı seven herkes davetli. Yarışmacı veya izleyici olarak katılabilir, beden-zihin-ruh bütünlüğüne ulaştıran evrensel bir ziyafete dahil olabilirsiniz.