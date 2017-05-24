Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ADANASPOR
27 Mayıs 2017 18:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adanaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Adanaspor, 33. haftada Medipol Başakşehir'e konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü.
17:4424 Mayıs 2017
0
Adanaspor taktik çalıştı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün Osman Yereşen Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, pas çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan turuncu-beyazlı oyuncular orta ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde taktik çalışan Adanaspor, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Teknik Direktör Eyüp Arın, ligin noktalanması için önlerinde iki maç kaldığını belirterek “Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Rakibimiz karşısında en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Son hafta ise sahamızda Fenerbahçe’yi konuk edeceğiz” dedi.

Etiketler
adanaspor Eyüp Arın Medipol Başakşehir spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER