Alvaro Negredo’dan veda mesajı!

Galatasaray'ın transfer listesinde başı çeken Alvaro Negredo, kulübü Middlesbrough'a veda etti.

Galatasaray’ın listesinde bulunan İspanyol golcü Alvaro Negredo, kulübü Middlesbrough’a veda etti. Sosyal medyadan elveda mesajı veren deneyimli golcü, kulübe bundan sonraki macerasında başarılar diledi.

Negredo, “Bugün size, bu harika kulübe ve inanılmaz taraftarlara hoşçakal diyorum. Her idmanda, her maçta bana destek verenlere elveda diyorum. Buradan üzüntü ile ayrılıyorum çünkü takım haketmediği bir yerde. Kulübün ait olduğu yere, tani Premier Lig’e döneceğine inancım tam. Size teşekkür etmeden gitmek istem edim. Çalışanlara takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm taraftarlara bana güvendiğiniz için ve beni ilk günden bu yana evimde hissettirdiğiniz için teşekkür ederim.” diye konuştu.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER