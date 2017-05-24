Arda Turan dolabını boşalttı

Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın gelecek sezon takımdan ayrılacağı şeklindeki dedikoduları güçlendiren bir iddia ortaya atıldı.

İspanya La Liga’da sezonu ikinci sırada tamamlayan Barcelona’da gelecek sezon büyük bir revizyon yapılması gündemde… Teknik direktör Luis Enrigue ile birlikte birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin arasında milli futbolcumuz Arda Turan’ın da adı geçiyor. Çin ve İngiltere Premier Lig’den teklifler alan Arda Turan, iyi bir fiyata satılacağı söyleniyor.

Arda Turan`ın takım arkadaşıydı bakın şimdi ne yapıyor? Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan'ın yıllar önce Galatasaray alt yapısından takım arkadaşı olan Kemal Özcan şimdilerde bakın ne yapıyor? İlgili Haberi Oku

İspanyol basını, bu isimlerin arasında yer aldığı belirtilen milli futbolcumuz Arda Turan ile şok bir iddia ortaya attı. Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Arda Turan, Nou Camp’taki dolabını boşalttı. Haberde Kral Kupası nedeniyle sezonu henüz kapatmayan Barcelona’da, Arda Turan’ın şimdiden ayrılık hazırlıklarına başladığının altı çizildi. 2015 yılında Luis Enrique’nin isteğiyle transfer edilen Arda Turan’ın, Luis Enrique’nin ayrılmasıyla birlikte kadroda düşünülmediği de haberde yer aldı. Gazete Luis Enrique’nin yerine takımın başına geçecek olan Ernesto Valverde’nin Arda Turan’ı takımda görmek istemediğini yazdı.