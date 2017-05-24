Arda Turan dolabını boşalttı

İspanya La Liga’da sezonu ikinci sırada tamamlayan Barcelona’da gelecek sezon büyük bir revizyon yapılması gündemde… Teknik direktör Luis Enrigue ile birlikte birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin arasında milli futbolcumuz Arda Turan’ın da adı geçiyor. Çin ve İngiltere Premier Lig’den teklifler alan Arda Turan, iyi bir fiyata satılacağı söyleniyor.
İspanyol basını, bu isimlerin arasında yer aldığı belirtilen milli futbolcumuz Arda Turan ile şok bir iddia ortaya attı. Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Arda Turan, Nou Camp’taki dolabını boşalttı. Haberde Kral Kupası nedeniyle sezonu henüz kapatmayan Barcelona’da, Arda Turan’ın şimdiden ayrılık hazırlıklarına başladığının altı çizildi. 2015 yılında Luis Enrique’nin isteğiyle transfer edilen Arda Turan’ın, Luis Enrique’nin ayrılmasıyla birlikte kadroda düşünülmediği de haberde yer aldı. Gazete Luis Enrique’nin yerine takımın başına geçecek olan Ernesto Valverde’nin Arda Turan’ı takımda görmek istemediğini yazdı.